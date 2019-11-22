В аэропорту Одессы турецкий «боинг» приземлился со сломанным шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы вечером 21 ноября, сообщает издание «Думская».

Самолет, выполнявший рейс из Стамбула, сумел приземлиться лишь со второй попытки, при этом у него надломилась передняя стойка шасси и лайнер сел на брюхо.

Экипаж экстренно эвакуировал пассажиров по надувным трапам. Всего на борту находились 136 пассажиров. Пострадавших нет.

В Одесском аэропорту при посадке лайнера оторвало колесо Думская Нет