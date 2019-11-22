Тиньков уличил Сбербанк в зависти и краже идей

Бизнесмен Олег Тиньков обвинил Сбербанк в копировании идей банка «Тинькофф».

«Мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным-давно дарили кожаные кардхолдеры — вот и они подделали под нас», — написал Тиньков в своем инстаграме.

Тиньков также посетовал, что Сбербанк «тройными зарплатами» переманивает сотрудников его банка. «Сбербанк — хватит копировать😂 и завидовать и подло хантить!» — добавил бизнесмен.

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью журналу Forbes от 22 ноября сказал, что расценивает «Тинькофф» как конкурента в вопросе банковских экосистем. Греф счел экосистему «Тинькофф банка» только зарождающейся, заметив, что ему «непонятно, удастся ли им реализовать эту стратегию, но как банк они хорошо работают».