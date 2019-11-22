Польша выдала России бывшего главу НПО «Космос». Его обвиняют в мошенничестве на 17 миллиардов рублей

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова.

В России Чернякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, мошенничестве в сфере кредитования и невыплате заработной платы. НПО «Космос» взяло крупный кредит на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, но строительство вскоре было заморожено, кредит компания не выплатила, а сам он бежал из России.

Общая сумма ущерба от действий Чернякова оценивается в 17 миллиардов рублей.

Черняков был задержан в декабре 2017 года, когда пытался в Варшаве сесть на самолет, улетающий в Киев. До этого Черняков проживал в Великобритании и Германии, он планировал переехать на Украину, чтобы избежать возможной выдачи в Россию.