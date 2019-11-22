Главу Чехова задержали по обвинению в мошенничестве на 7,3 миллиона рублей

Следственный комитет задержал главу подмосковного города Чехов Марину Кононову, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Кононовой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, глава Чехова незаконно вывела из муниципальной собственности здание площадью 330 квадратных метров. Городу причинен ущерб на более чем 7,3 миллиона рублей.

Во время допроса обвиняемая дала признательные показания, отметили в СК. Сейчас Кононову проверяют на другие похожие преступления.

Марина Кононова стала руководителем администрации Чехова в декабре 2015 года.