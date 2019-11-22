«Газпром» раскрыл цену продажи части своего в 3,59% капитала. Акции были проданы по 220 рублей за штуку, то есть сумма сделки составила 188 миллиардов рублей.

Объявленная стоимость продажи акций предполагает скидку 13,22% к уровню закрытия в четверг, пишут «Ведомости», или 11% к цене бумаг «Газпрома» на момент окончания торгов накануне объявления о сделке.

Новый владелец пакета акций «Газпрома» не раскрывается.

О продаже пакета акций «Газпрома» стало известно 21 ноября. Сразу же после этого ценные бумаги газового монополиста на Московской бирже подорожали на 2,6% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 254,2 рубля за акцию, напоминает «Коммерсант».

В июле 2019 года «Газпром» продал 2,9% своих акций за 139 миллиарда рублей. Дисконт тогда составил 10%. Агентство Bloomberg, сообщал The Bell, тогда утверждало, что пакет получила группа российских инвесторов во главе с компанией, связанной с Аркадием Ротенбергом. Представители Ротенберга это отрицали.

21 ноября источники The Bell на рынке указывали, что «ход сделки оказался как две капли воды похож на июльское размещение», и предполагали, что акции вновь могут быть проданы структурам Ротенберга.