В США российского программиста приговорили к четырем годам тюрьмы по обвинению в хакерских атаках

Суд в Нью-Йорке приговорил к 48 месяцам тюрьмы российского программиста Станислава Лисова по обвинениям в сговоре с целью совершения хакерских атак.

Лисов в ходе процесса признал вину. Судья зачла ему срок, который он уже отбыл, поэтому ожидается, что россиянин выйдет на свободу через четыре-пять месяцев.

Станислав Лисов был задержан в 2017 году в Испании по запросу США. Спустя несколько месяцев его экстрадировали.

Власти США считали, что Лисов причастен к созданию троянского вируса NeverQuest, который атаковал компьютерные системы банков. С помощью него были похищены 855 тысяч долларов.