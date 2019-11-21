В РЖД провели расследование взлома вайфая в «Сапсане». Компания не нашла уязвимости, влияющие на утечку данных
«Российские железные дороги» провели расследование после сообщения о взломе Wi-Fi в скоростном поезде «Сапсан» и не нашли уязвимости, «которые бы влияли на утечку каких-то критических данных». Об этом сообщил директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин.
15 ноября пользователь «Хабра» сообщил, что взломал Wi-Fi в «Сапсане», когда ехал из Петербурга в Москву. Он заявил, что в базе данных на диске «Сапсана» содержались в текстовом виде данные пассажиров текущего и прошлых рейсов.
В РЖД после этого сообщили, что на сервере информационно-развлекательной системы поезда «Сапсан» не хранятся персональные данные пассажиров.
«Почему удалось взломать? Наверное, потому что злоумышленник. Наверное, из-за этого… Ну, он из „фана“. Юный натуралист», — сказал Чаркин.