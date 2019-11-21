Турецкий клуб заявил об исчезновении футболиста из Чечни Заура Садаева

Российский нападающий Заур Садаев, выступающий за турецкий футбольный клуб «Анкарагюджю», больше недели не выходит на связь с командой. Об этом, как сообщает турецкая газета Milliyet, сообщил тренер клуба Мустафа Каплин.

«Среди нас его сейчас нет. Поскольку мы не можем с ним связаться, мы чувствуем необходимость объяснить это нашим болельщикам», — сказал тренер.

30-летний Заур Садаев — уроженец Чечни, воспитанник грозненского клуба «Терек» (ныне «Ахмат»). Он также участвовал в матчах второй сборной России по футболу и выступал за польский «Лех», с которым в 2015 году стал чемпионом Польши. За «Анкарагюджю» Садаев играет с февраля 2019 года.