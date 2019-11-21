Суд в Вене согласился выдать России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо

Земельный суд Вены по уголовным делам решил экстрадировать бывшего чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо в Россию. Об этом сообщают «Интерфакс» и РИА Новости.

Суд принял такое решение 15 октября, но оно не вступило в силу, поскольку Мазо подал апелляцию. Она будет рассмотрена в январе 2020 года.

В суде сообщили «Интерфаксу», что также рассматривают запрос об экстрадиции Мазо в Испанию, но решение по этому вопросу не принято.

В России Бориса Мазо объявили в международный розыск по о хищении средств при строительстве зданий Эрмитажа. В Испании его подозревают в легализации денежных средств. Мазо попросил политическое убежище в Австрии из-за уголовного преследования в России.

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