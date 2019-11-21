Прототип ракеты SpaceX для полетов на Марс взорвался во время испытаний
Источник: The Verge
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Первая версия ракеты Starship компании SpaceX для межпланетных полетов частично взорвалась в ходе испытаний, прошедших 20 ноября в Техасе.
В компании SpaceX сообщили The Verge, что испытания были направлены на то, чтобы повысить давление в системах до максимума, «поэтому результат не был полностью неожиданным».
Основатель SpaceX Илон Маск, в свою очередь, сказал, что компания проведет летные испытания с более современной версией прототипа Starship.
Starship — проект космического корабля SpaceX, предназначенного для межпланетных путешествий. Компания собирается использовать ракету для полетов на Марс.