Прототип ракеты SpaceX для полетов на Марс взорвался во время испытаний

Первая версия ракеты Starship компании SpaceX для межпланетных полетов частично взорвалась в ходе испытаний, прошедших 20 ноября в Техасе.

SpaceX Close Up Of MK1 PressureTest Failure LabPadre

В компании SpaceX сообщили The Verge, что испытания были направлены на то, чтобы повысить давление в системах до максимума, «поэтому результат не был полностью неожиданным».

Основатель SpaceX Илон Маск, в свою очередь, сказал, что компания проведет летные испытания с более современной версией прототипа Starship.

Starship — проект космического корабля SpaceX, предназначенного для межпланетных путешествий. Компания собирается использовать ракету для полетов на Марс.