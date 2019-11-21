Пострадавшим при стрельбе в колледже Благовещенска выплатили 2,5 миллиона рублей

Правительство Амурской области выплатило из резервного фонда 2,5 миллиона рублей семьям погибшего и пострадавших в результате стрельбы, устроенной одним из студентов в колледже Благовещенска. Об этом ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. 19-летний студент четвертого курса Даниил Засорин пронес в здание охотничье ружье и открыл огонь по учащимся. В результате один студент погиб, еще трое получили ранения. Сам нападавший покончил с собой.

В рамках уголовного дела, возбужденного после стрельбы в колледже, арестованы охранник, дежуривший в день происшествия, и глава ЧОП. По данным следствия, у охранника не было необходимых разрешений на такую работу, но глава ЧОП допустил его к ней. Директор колледжа уволен.