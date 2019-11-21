Два американских вуза обязали отчитаться о контактах и подарках из России

Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института (MIT) и Мэрилендского университета отчитаться обо всех контактах с зарубежными структурами. Об этом говорится в письмах (.pdf) ведомства, направленных в вузы. Первым на это обратило внимание РБК.

Министерство попросило, чтобы вузы сообщили обо всех контактах и подарках со структурами из России, Китая, Катара и Саудовской Аравии. «Министерство озабочено тем, что в ваших отчетах могли быть не полностью перечислены все подарки и контракты… имеющие иностранное происхождение», — сказано в письмах.

Среди иностранных структур упомянуты правительство России, фонд «Сколково», «Лаборатория Касперского», саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, китайские Huawei и ZTE.