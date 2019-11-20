Житель Калининграда пожаловался в СК из-за снимков с обыска в телеграм-канале «Товарищ майор»

Калининградский активист Иван Лузин подал в СК заявление после того, как фотографии с обыска в его доме появились в телеграм-канале «Товарищ майор». Об этом Лузин написал в своем фейсбуке.

При обыске в сентябре силовики сфотографировали у Лузина дома в том числе розовый вибратор. Фото в тот же день появилось в канале «Товарищ майор», уточняет «Медиазона», а через неделю снимок показали в эфире НТВ. «Товарищ майор» также опубликовал фотографии с обысков у активистов в других городах.

Лузин полагает, что фотографию каналу предоставили московские следователи. Заявление в СК он подал по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Поправка. Первоначально в заголовке новости было указано, что Иван Лузин — волонтер калининградского штаба Навального, но это не так. «Медуза» приносит извинения читателям.

Осенью по всей России у активистов разных оппозиционных движений прошли обыски, связанные с об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. По подсчетам «Медиазоны», за сентябрь и октябрь прошло более 200 обысков.

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