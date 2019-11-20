В Калифорнии продадут списанную советскую подлодку, ставшую аттракционом для туристов

Списанную советскую подлодку Б-427, которая 21 год простояла у пристани калифорнийского города Лонг-Бич, решили продать. Об этом сообщает Los Angeles Times.

На данный момент достигнута предварительная договоренность о продаже, заявили изданию в компании Urban Commons, которая арендует подлодку (владеет ей компания NewCo). Имя потенциального покупателя и сумма сделки не разглашается.

По словам представителей Urban Commons, после продажи подлодку уберут с пристани Лонг-Бич. Ожидается, что это произойдет к маю 2020 года. Позднее в районе пристани планируется построить развлекательный комплекс.

Подлодка Б-427 была спущена на воду в 1972 году и входила в состав Тихоокеанского флота. В 1994 году ее вывели из эксплуатации. После этого субмарина была сдана в аренду и служила аттракционом для туристов в Сиднее. В 1998 году подлодку купил калифорнийский бизнесмен (как сообщается, за 970 тысяч долларов) и перевез ее в Лонг-Бич. На субмарине, получившей название «Скорпион», проводили платные экскурсии. В 2015 году подлодку закрыли для посетителей из-за аварийного состояния и поселившихся на ней енотов.