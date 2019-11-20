Уволенный из Центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак рассказал, что является фигурантом уголовного дела

Трансплантолог Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела о халатности, возбужденного в 2014 году. Об этом он сам рассказал РБК. По данным «Медвестника», по делу также проходит коллега Каабака Надежда Бабенко.

Дело было связано с применением препарата алемтузумаб. «В его основе лежит ошибочное заключение [главного трансплантолога Минздрава] Сергея Готье о том, что препарат не включен в международные клинические рекомендации и не проходил клинических испытаний в России. Мы опровергли эти заявления теми же международными клиническими рекомендациями», — рассказал Каабак.

Каабак отметил, что проведенная в 2018 году повторная экспертиза «была полностью в нашу пользу», но дело все равно не закрыли.

Каабак и Бабенко были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей в конце октября. История привлекла широкое общественное внимание, так как врачи, как писали СМИ, единственные в России проводили уникальные операции по пересадке почек детям с низким весом.

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