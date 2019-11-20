Следователь ростовского СК захватил в заложники жену. Его квартиру взяли штурмом

Следственный комитет в Ростове-на-Дону начал служебную проверку в отношении сотрудника ведомства, взявшего в заложники свою супругу. Об этом сообщает региональное управление СК. На время проверки сотрудник отстранен от службы.

По данным ведомства, утром 20 ноября в квартире дома на улице Красноармейской произошел «бытовой конфликт». В результате случившегося никто не пострадал. Подробностей случившегося в СК не привели.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 38-летний следователь Сергей Ткачев угрожал застрелить свою беременную жену. По данным издания, женщина вызвала на дом врачей из-за болей в животе, после чего у следователя «разыгрались нервы». По данным DonDay.ru, подполковник юстиции взял в заложники жену и сына, и угрожал им пистолетом Макарова. «Комсомольская правда» утверждает, что мужчина предварительно выгнал сына из дома.

Другую версию событий приводит Baza. По информации источника издания, Сергей Ткачев взял супругу в заложники после того, как к нему домой пришли с обыском. По данным Baza, обыск мог быть связан с главы ростовского УФСИН Муслима Даххаева, подозреваемого в разглашении государственной тайны. Ткачев отказался открыть дверь полиции и забаррикадировался. Мать следователя в беседе с Mash заявила, что случившееся не связано с делом о гостайне.

Полиция в течение трех часов вела переговоры со следователем, утверждает телеграм-канал «112». По его данным, мужчина отказывался идти на уступки и требовал «оставить его в покое». Затем он освободил заложницу. По данным Mash, это случилось после того, как по требованию Ткачева в квартиру приехала его мать. При этом в Сети опубликовали видео, где показано, как, предположительно, сотрудники правоохранительных органов проникают в квартиру через окно. DonDay.ru также пишет, что квартиру брали штурмом.

Mash утверждает, что причиной случившегося стал нервный срыв следователя. DonDay.ru сообщает, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В Следственном комитете сообщили, что выясняют мотивы конфликта.