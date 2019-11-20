Россия забила пять мячей Сан-Марино в последнем отборочном матче к Евро-2020

Сборная России по футболу в последнем матче отборочного цикла к Евро-2020 разгромила в гостях команду Сан-Марино. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу россиян.

Голы в матче забили Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко. Для Кузяева, Комличенко и Петрова голы стали дебютными за национальную команду.

В отборочном турнире на Евро-2020 сборная России выиграла восемь из десяти матчей и дважды проиграла сборной Бельгии.

Матч против Сан-Марино, сыгранный 8 июня, сборная России выиграла 9:0. Эта победа стала самой крупной в истории российского футбола.

Евро-2020 пройдет в 12 городах по всей Европе, в том числе в Санкт-Петербурге. Сборная России сыграет на «Зенит-Арене» как минимум два матча.

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