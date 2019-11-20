Президент РФС осудил фанатов, обматеривших Артема Дзюбу на матче с Сан-Марино. В сборной России заявили, что это «не болельщики и не герои»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев раскритиковал зрителей матча между сборными России и Сан-Марино, оскорбивших нападающего российской команды Артема Дзюбу.

«Почему-то кучка псевдоболельщиков попыталась его (Дзюбу) спровоцировать, испортить всем нам праздник. На всю страну нашлась пара десятков человек, которые решили вот так цинично высказаться. И очень показательно, что гораздо громче болели другие, кто кричал „Дзюба — молодец“», — цитирует Алаева «Интерфакс».

После матча с Сан-Марино в инстаграме сборной России также осудили тех, кто оскорблял Дзюбу. Представители команды заявили, что «неадекватная группа людей попыталась испортить общий праздник», и отметили, что эти люди — «не болельщики и не герои». Также сборная опубликовала видео, где защитник команды Георгий Джикия призвал во время игр сборной отказаться от «клубных пристрастий и личных моментов».

Во время матча, прошедшего 19 ноября, группа болельщиков скандировала с трибун: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди *****». (На записи присутствует ненормативная лексика). Как отмечали очевидцы, некоторые также кричали «Дзюба — молодец».

Сборная России в заключительном матче отборочного турнира к Евро-2020 в гостях обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0.

Артем Дзюба — воспитанник московского футбольного клуба «Спартак». В феврале 2015 года он перешел в петербургский «Зенит». После чемпионата мира по футболу в 2018 году РФС признал Дзюбу лучшим футболистом года.