Политолога Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Журналист и политолог из Екатеринбурга Федор Крашенинников признан виновным в неуважении к власти и оштрафован Ленинским районным судом города на 30 тысяч рублей. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Административное дело на политолога завели по заявлению владельца шиномонтажной мастерской Салавата Хазиева, которого возмутил пост в телеграм-канале Крашенинникова о «путинских судьях».

Сам Крашенинников считает, что таким образом власти преследуют его из-за активной позиции против в сквере в центре Екатеринбурга.

Обновлено. Федор Крашенинников сообщил, что менее чем за четыре часа собрал с помощью пожертвований необходимую сумму для выплаты штрафа.