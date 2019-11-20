По делу об убийстве мальтийской журналистки задержали бизнесмена

Бизнесмена Йоргана Фенека задержали по делу об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, сообщает The Times of Malta.

Яхту бизнесмена перехватил вооруженный морской патруль, уточняет издание. В чем конкретно обвиняют Фенека, не сообщается.

Reuters 19 ноября сообщило о задержании предполагаемого посредника в организации убийства журналистки. Власти Мальты обещали помиловать его, если он назовет заказчика убийства. Трех предполагаемых исполнителей убийства арестовали в декабре 2017-го.

Каруана Галиция, которую называют самой известной журналисткой Мальты, погибла 16 октября 2017 года. Машина журналистки взорвалась после того, как она отъехала от дома.

Галиция на основании документов из обвиняла премьер-министра Мальты Джозефа Муската и членов его семьи в выводе денег в офшоры.