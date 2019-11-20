Первое зарубежное представительство «ВКонтакте» откроется в Казахстане

«ВКонтакте» откроет первое зарубежное представительство в 2020 году в Казахстане, сказано в сообщении социальной сети.

Руководить представительством будет экс-глава SMM-редакции новостного сайта Tengrinews Олжас Салмурза.

Ранее соцсеть открыла представительства в Екатеринбурге, Казани и в Нижнем Новгороде, где после этого запустили городские ленты новостей. Представители «ВКонтакте» работают над совместными проектами с региональными авторами, компаниями и медиа-ресурсами.