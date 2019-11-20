Первое зарубежное представительство «ВКонтакте» откроется в Казахстане
«ВКонтакте» откроет первое зарубежное представительство в 2020 году в Казахстане, сказано в сообщении социальной сети.
Руководить представительством будет экс-глава SMM-редакции новостного сайта Tengrinews Олжас Салмурза.
Екатерина Якушева, руководитель отдела партнерств ВКонтакте: «ВКонтакте — один из самых популярных ресурсов в Казахстане: не только среди соцсетей, но и других сайтов. VK активно используют больше 7,6 миллиона местных жителей. Поэтому для расширения программы региональных представителей мы выбрали именно эту страну».
Ранее соцсеть открыла представительства в Екатеринбурге, Казани и в Нижнем Новгороде, где после этого запустили городские ленты новостей. Представители «ВКонтакте» работают над совместными проектами с региональными авторами, компаниями и медиа-ресурсами.