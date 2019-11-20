Госдума 20 ноября в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий сотрудникам транспортной безопасности, в том числе охранникам в аэропортах использовать электрошокеры. Об этом сообщает ТАСС.

Применять электрошокер, согласно законопроекту, можно для самозащиты, для «отражения нападения на объект и на граждан», для задержания лиц, «застигнутых при совершении преступления», если те хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.

Охранники обязаны предупреждать о намерении использовать электрошокер, но на экстренные ситуации это не распространяется, передает ТАСС.

В тексте законопроекта сказано, что без предупреждения сотрудники транспортной безопасности могут действовать в случаях, «если промедление <…> создает непосредственную опасность для жизни или здоровья граждан <…> или может повлечь за собой иные тяжкие последствия».

Проект закона в первом чтении приняли еще в мае 2018 года, добавляет РИА Новости, а затем отправили на доработку по просьбе правительства.

Право на использование электрошокеров до настоящего момента было у полицейских, сотрудников частных охранных предприятий и вневедомственной охраны, Росгвардии, судебных приставов, работников Госохотнадзора и организаций Федеральной почтовой связи.

Охраной объектов транспортной инфраструктуры занимаются ФГУП «Охрана» Росгвардии, ведомственная охрана железнодорожного транспорта, Служба авиационной безопасности, ведомственная охрана министерства транспорта.