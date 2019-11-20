Адвокаты: убитый дочерьми Михаил Хачатурян переписывался с «заместителем генпрокурора»

Адвокаты , обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, рассказали, что в его телефоне были переговоры «как по деловым, так и личным вопросам» с неким Сааком Альбертовичем, который в сообщениях назван «заместителем генпрокурора». Об этом пишет «Коммерсант».

Защитники считают, что речь идет о Сааке Карапетяне, который погиб в в 2018 году. В переписке также упоминается Анри Шамединович — предположительно, прокурор по Северо-восточному административному округу Москвы Анри Ризаев.

В связи с этим адвокат Мари Давтян направила в Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить связи убитого Михаила Хачатуряна. По мнению защитников, влияние отца могло привести к тому, что жалобы о его издевательствах над дочерьми оставались без внимания.