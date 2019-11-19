Вологодский депутат открыл памятную доску сам себе с почетным караулом полиции. МВД не нашло в этом нарушений
В городе Никольске Вологодской области полиция не нашла нарушений в использовании почетного караула полиции при установке памятной доски депутату местного заксобрания, члену «Единой России» Павлу Горчакову. Об этом пишет «Дождь».
Памятная доска была открыта 9 октября на здании районного ОВД, которое когда-то возглавлял Горчаков. Ее открывал сам депутат, при этом на открытии присутствовал почетный караул полиции.
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» попросил проверить, из какого бюджета были взяты средства на установку доски и было ли законным привлечение полицейских для церемонии. Руководство областного МВД сочло, что никакие нормы не были нарушены.
В ответе [руководителя управления МВД по Вологодской области Виктора] Пестерева говорится, что доска была установлена «с целью патриотического воспитания граждан» и для «увековечивания памяти архитекторов и руководителей территориальных органов внутренних дел». Он отметил, что памятная доска является информационной, а не мемориальной, поэтому согласовывать ее не нужно.