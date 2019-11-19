Уволился директор колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу в аудитории

Директор Амурского колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов уволился через несколько дней после того, как студент этого учебного заведения студент устроил стрельбу в аудитории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных органах власти и «Амур.инфо».

Также в отставку ушел замминистра образования Амурской области Олег Михайлович Якутов, который курировал вопросы среднего и среднего профессионального образования.

Утром 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принес в здание ружье и открыл огонь по другим студентам. Один студент погиб, трое получили ранения. Сам стрелявший покончил с собой.

В рамках уголовного дела, возбужденного после стрельбы в колледже, арестованы охранник, дежуривший в день происшествия, и глава ЧОП. По данным следствия, у охранника не было необходимых разрешений на такую работу, но глава ЧОП допустил его к ней.