Студентам МГТУ имени Баумана пригрозили отчислением за сбор поручительств в защиту фигуранта «московского дела»

Проректор по безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Юрков пригрозил отчислением студентам, собиравшим поручительства в защиту фигуранта «московского дела» . Об этом говорится в письме проректора, опубликованном в паблике «Инициативная группа студентов МГТУ» в ВК.

В письме Юркова перечислены обстоятельства обвинения против Баршая и сделан вывод, что сбор поручительств в его защиту «имеет явный политический контекст». Также в письме отмечено, что закон об образовании обязывает студентов МГТУ подчиняться внутренним правилам, которые под угрозой отчисления запрещают политическую деятельность на территории вуза.

В разговоре с «Открытыми медиа» Юрков подтвердил, что предупредил студентов об угрозе отчисления. «Не надо тут: студенты, репрессии. Есть законодательство, в соответствии с которым работает вуз. Если кому-то нравится пиариться на этом деле и получать какие-то очки — то ради бога, но за пределами вуза», — заявил проректор МГТУ.

Письмо Юркова стало ответом на жалобу «Инициативной группы студентов МГТУ». Она была подана после того, как в конце октября охрана университета заставила участников инициативной группы прекратить сбор поручительств в поддержку Андрея Баршая и аспиранта МГУ , обвиняемого в нападении на офис «Единой России».

В октябре студентки журфака МГУ Фариза Дударова и Марина Ким заявили, что им пригрозили отчислением за сбор поручительств в поддержку Мифтахова. Замдекана факультета якобы заявила студенткам, что «такой деятельностью нужно заниматься без долгов». Позднее сообщалось, что Дударовой и Ким разрешили пересдать задолженности.

19 ноября прокуратура в Чебоксарах признала незаконными правила местного электромеханического колледжа, которые под угрозой отчисления запрещали студентам участвовать в митингах.