Правительство решило продавать «красивые» номера через портал госуслуг. Они будут стоить 5-10 тысяч рублей

МВД и Минэкономразвития согласовали концепцию системы, через которую можно будет покупать «красивые» автомобильные номера, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

При регистрации автомобиля на портале государственных услуг владелец сможет ввести желаемое сочетание букв и цифр для номера, чтобы проверить, не занято ли оно, а затем подтвердить бронь и выкупить номер в течение суток.

Пошлина для такой услуги составит 5-10 тысяч рублей, но точный размер еще не определен, это сделает Минэкономразвития.

В случае, если владелец автомобиля захочет купить номер из уже имеющихся, пошлина, как пишет «Коммерсант», будет «на порядок выше». На сером рынке, уточняет газета, некоторые «красивые» номера стоят 200-300 тысяч рублей.

Минэкономразвития также предлагает продавать «красивые» госномера через аукционы, МВД ранее выступало против такой схемы. Установить правила для таких аукционов в 2010 году распорядился Владимир Путин, который на тот момент занимал должность главы правительства. Минэкономразития, по данным «Коммерсанта», работает над этим с 2018 года.