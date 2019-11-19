Пассажир скатившегося в русло реки самолета отсудил у UTair 600 тысяч рублей

Пассажир рейса UTair, выкатившегося в 2018 году за пределы посадочной полосы и съехавшего в русло реки, отсудил у авиакомпании 634,5 тысячи рублей компенсации. Об этом РИА Новости сообщил представитель истца Андрей Лухин.

По словам собеседника агентства, решение будет обжаловано, поскольку истец «пережил достаточно сильное нервное потрясение», а после происшествия передвигается в инвалидной коляске.

Лухин уточнил, что его доверитель будет требовать увеличить сумму компенсации, которая «сильно занижена».

1 сентября 2018 года Boeing 737-800, следовавший из Москвы в Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. У лайнера загорелся левый двигатель, разрушилась стойка шасси и крыло. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, пострадали 18 человек. Сотрудник аэропорта Сочи, проводивший эвакуацию пассажиров, умер от сердечного приступа.