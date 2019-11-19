Мосгорсуд подтвердил решение не возвращать дело главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой в прокуратуру

Дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве, отправлено на новое рассмотрение в суд. Такое решение, сообщил корреспондент агентства «Москва», принял президиум Мосгорсуда.

Дело Масляевой снова будет рассматривать Мещанский суд, но в ином судебном составе.

В апреле 2019 года Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в прокуратуру в связи с нарушениями. В мае Мосгорсуд признал это решение законным. Однако прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде, который отменил постановление о возврате дела. Вопрос о дальнейшей судьбе дела Масляевой был вновь вынесен на рассмотрение Мосгорсуда.

Нина Масляева — единственный участник дела «Седьмой студии», признавший вину и давший показания на других фигурантов. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Само дело «Седьмой студии» в сентябре также было возвращено в прокуратуру из-за противоречий, возникших после одной из экспертиз. В октябре Мосгорсуд отменил решение о возврате дела в прокуратуру и повторно направил его в суд первой инстанции, который уже приступил к новому рассмотрению.