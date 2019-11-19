Минтранс подумает о предоставлении пассажирам права доплачивать за слишком тяжелых котов на борту

Минтранс рассмотрит предложение о внесении в Федеральные авиационные правила нормы, закрепляющий за пассажирами право доплатить за небольшой перевес, чтобы провезти в салоне домашнее животное и не сдавать его в багаж.

«Будем готовить какие-то предложения, это не будет долгая история. Возможно ли доплачивать за перевес — мы посмотрим», — сказал замминистра Александр Юрчик.

Чиновник также пояснил, что вводить строгие единые нормы для всех авиакомпаний ведомство не считает приемлемым, так как — как и в случае с нормами багажа — это будет фактически невозможно сделать из-за большого количества разных типов самолетов.

Вопрос о перевозке животных в салоне самолета привлек общественное внимание, после того как пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин обманом пронес на борт своего кота, который весил десять килограммов вместо разрешенных восьми. За это «Аэрофлот» исключил Галина из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили пассажира.