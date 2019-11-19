Из Госдепартамента США уволилась чиновница, которую обвинили в подделке резюме и обложки журнала Time

Заместитель помощника секретаря бюро по конфликтам Госдепартамента США Мина Чан уволилась со своего поста. Это произошло после расследования NBC News о том, что она приукрасила свое резюме и подделала обложку Time, поместив на нее свое фото.

В заявлении об отставке, копию которого опубликовал CNN, Чан заявила, что уходит в знак протеста. По словам чиновницы, ее оклеветали, а руководство не предприняло достаточных мер, чтобы ее защитить, и не позволило ей самой ответить на обвинения.

Чан начала работать в Госдепартаменте США в апреле 2019 года. Позднее ее предложили назначить на одну из руководящих должностей в Агентство по международному развитию США, что требует проверки Конгресса. В сентябре Чан без объяснения причин отозвала свою кандидатуру.

В ноябре на NBC News вышло расследование о резюме чиновницы. В нем утверждалось, что Чан приукрасила сведения о своем образовании и работе в некоммерческой организации Linking The World, а также солгала о том, что журнал Time поместил ее фото на обложку одного из номеров. Чан отрицала факты из расследования NBC News. В Госдепартаменте не комментировали ситуацию.