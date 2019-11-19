АТОР сообщил о резком росте спроса на новогодние туры. Лидируют пляжные направления, отдых в Европе отстает из-за цен на авиабилеты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала резкий рост спроса на новогодние туры как внутри страны, так и за рубеж.
Участники рынка, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, сообщают, что на некоторые массовые направления число заявок выросло за год на 17%. Есть курорты, на которые было продано на 50% больше путевок, чем год назад.
Лидируют по популярности Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия, Индонезия и Малайзия. Пляжный отдых, отметила Ломидзе, выбирают на новогодние праздники 60-65% покупателей организованных туров.
Около 40% туристов, решивших отдохнуть за пределами России, предпочли европейские направления. Однако, отметила Ломидзе, в первую десятку самых популярных у туристов страны Европы не входят в связи с тем, что в них почти нет чартерных рейсов, а регулярные рейсы подорожали на 10-15% по сравнению с 2018 годом.
В среднем, сообщила Ломидзе, туры на новогодние праздники в Европу сейчас стоят дороже, чем пляжный отдых. Хотя снижения спроса на туры в Европу и нет, добавила она, но и такого прироста, как Доминикана или Куба ни одна из европейских стран не демонстрирует.
«Сейчас мы видим, что нижний предел цены опустился ниже тысячи евро. Но таких предложений по 40-50 тысяч рублей не очень много, средняя цена продаваемых туров почти на всех направлениях, за исключением Турции, — порядка 75-80 тысяч на человека», — сообщила Ломидзе.