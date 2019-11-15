В Кировской области возбудили дело против судмедэксперта, который нашел алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка

В Кировской области возбудили уголовное дело о против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика. Об этом пишет RT со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела.

В документе указано, что Насонов нарушил несколько должностных норм и инструкций. В частности, он провел вскрытие с опозданием на два дня, взял на анализ только кровь и отправил ее в лабораторию с опозданием на три дня.

Неназванный представитель семьи погибшего заявила RT, что родственники мальчика добивались возбуждения дела о , но в СК квалифицировали действия Насонова по более легкой статье.

Адвокат семьи погибшего Жанна Шмидт подтвердила Life информацию о возбуждении дела о халатности. «Кинули, так сказать, нам кость. Но наше ходатайство отменили, потому что мы там видим 307-ю статью [Заведомо ложное заключение эксперта] и два года в тюрьме», — сказала она.

В июле в поселке Буйское Кировской области майор полиции сбил шестилетнего мальчика, который ехал на велосипеде по проселочной дороге. В крови полицейского не нашли алкоголь, при этом в крови ребенка было обнаружено 0,51 промилле этанола. В октябре расследование дела о ДТП взял под личный контроль глава СК Александр Быстрыкин. Позднее семья мальчика заявила, что эксперт Сергей Насонов, проводивший вскрытие ребенка, признал ошибочным свой вывод об этаноле.

Раньше было лишь известно об одном случае, когда экспертиза находила в крови погибшего в ДТП ребенка алкоголь. В 2017 году у мальчика, которого сбила машина в Балашихе, обнаружили 2,7 промилле алкоголя. СК выяснил, что экспертизу провели с нарушениями: образец крови загрязнили «спиртообразующей микрофлорой». При повторной экспертизе следов алкоголя в крови ребенка не нашли. Эксперт, проводивший первое исследование, получил 10 месяцев исправительных работ по обвинению в халатности.