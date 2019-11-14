В Москве убили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна
Источник: ТАСС
Требует подтверждения
Чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян застрелен 13 ноября на Нахимовском проспекте в Москве, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на анонимные источники.
Преступник несколько раз выстрелил в 40-летнего спортсмена из Армении, когда тот вышел к своему автомобилю. Нападавший скрылся.
В Следственном комитете по Москве подтвердили, что на Нахимовском проспекте 13 ноября убили мужчину 1979 года рождения. Имя погибшего в СК не назвали. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Ашот Болян трижды становился чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга, сообщается на сайте Российско-армянского информационного агентства.