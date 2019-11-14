Центробанк назвал неприемлемой рассылку карт по почте. На это жаловались клиенты ОТП-банка
Банк России считает неприемлемой и недопустимой практикой рассылку банковских карт обычными почтовыми отправлениями, так как она не является «в достаточной мере безопасным способом взаимодействия с клиентом».
«Банк не только не обладает возможностью удостовериться в полной сохранности персональных данных клиента и повышает риск их незаконного распространения, но и создает риски использования карты неустановленным лицом», — заявили «Коммерсанту» в ЦБ.
Как пишет газета, на такую практику массово жалуются клиенты ОТП-банка. Они получают именные кредитные карты с договорами, содержащими их паспортные данные, по Почте России. Некоторые при этом утверждают, что им присылают карты, даже несмотря на письменные отказы от их получения.
В самом банке заявили, что используют такой канал общения с клиентами уже около десяти лет и не собираются от него отказываться. Представители кредитной организации добавили, что не видят рисков мошенничества с картами, поскольку они отправляются неактивированными, а Почта России обеспечивает конфиденциальность доставки.
Эксперт центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Морковчин напомнил о случаях прошлых лет, когда устроившиеся почтальонами мошенники вскрывали письма с банковскими картами, активировали их по телефону и выводили деньги через банкомат.