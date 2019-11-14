Премию Кандинского 2019 года получил художник Евгений Антуфьев

Художник Евгений Антуфьев удостоен премии Кандинского 2019 года за «Проект года» — «Когда искусство становится частью ландшафта» в трех частях, сообщает «Коммерсант». Церемония вручения 12-й премии в области современного искусства состоялась в Москве вечером 13 ноября.

В номинации «Молодой художник. Проект года» победила Альбина Мохрякова с проектом «Каэгха», рассказывающем о россиянке Екатерине Устюжаниновой, убившей офицера ливийской армии.

Лауреатом в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» стал Андрей Хлобыстин за книгу «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры».

Премия Кандинского была учреждена в 2007 году по инициативе главы Breus foundation Шалвы Бреуса. Приз в номинации «Проект года» составляет 1,8 миллиона рублей, а в номинации «Молодой художник» — 450 тысяч рублей. Победитель в номинации «Научная работа» получает право издать свой труд на русском или английском языках.