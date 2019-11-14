Минтранс предложил запретить людям с неснятой судимостью за убийства и изнасилования управлять такси и общественным транспортом
Минтранс России разработал законопроект, запрещающий людям с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, трамваями, троллейбусами и такси.
Законопроект запрещает юрлицам и ИП допускать к управлению транспортом тех, у кого не снята или не погашена судимость по восьми статьям Уголовного кодекса — это «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Истязание», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» (в случае, если преступления признали тяжкими или особо тяжкими), а также «Теракт», «Организация террористического сообщества» и «Организация деятельности террористической организации».
Также предлагается не допускать к перевозкам индивидуальных предпринимателей с неснятой или непогашенной судимостью за одно из этих преступлений.
На тех, кто получил условный срок по этим статьям, ограничения не распространяются.
Авторы законопроекта также предложили, чтобы люди, управляющие такси и общественным транспортом, предоставляли работодателю справки о наличии или отсутствии судимости.