Минтимер Шаймиев счел празднование свержения монголо-татарского ига «ревизией истории неумелыми руками»

Бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев высказался против появления новой памятной даты — дня окончания , передает «Интерфакс».

«Нам надо заниматься не ревизией истории, тем более неумелыми руками, а нужно сплотиться во имя решения текущих задач», — сказал Шаймиев.

В июне 2019 года депутат Госдумы от Калужской области внес в Госдуму законопроект об учреждении 11 ноября дня свержения монголо-татарского ига. Правительство выдало положительное заключение на документ, Татарстан выступил против. После этого проект закона в Госдуме отложили.

Калужский губернатор утверждал, что идея понравилась президенту РФ Владимиру Путину, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков это не подтвердил.