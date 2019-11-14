Минтимер Шаймиев счел празднование свержения монголо-татарского ига «ревизией истории неумелыми руками»
Бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев высказался против появления новой памятной даты — дня окончания Великого стояния на реке Угре, передает «Интерфакс».
«Нам надо заниматься не ревизией истории, тем более неумелыми руками, а нужно сплотиться во имя решения текущих задач», — сказал Шаймиев.
Шаймиев не исключил, что стояния противоборствующих сторон, как на реке Угре в 1480 году, являлись попытками мирно решить конфликт и стали этапами на пути народов РФ к единению.
В июне 2019 года депутат Госдумы от Калужской области внес в Госдуму законопроект об учреждении 11 ноября дня свержения монголо-татарского ига. Правительство выдало положительное заключение на документ, Татарстан выступил против. После этого проект закона в Госдуме отложили.
Калужский губернатор утверждал, что идея понравилась президенту РФ Владимиру Путину, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков это не подтвердил.