Директора завода-производителя систем наведения для «Искандеров» арестовали в Новосибирске

В Новосибирске на два месяца арестовали директора Научно-исследовательского института электроприборов (НИИЭП, входит в «Ростех») Амира Алямова, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу суда.

По какому делу арестован Алямов, в суде не уточнили. По информации источника «Интерфакса», директору НИИЭП инкриминируют должностные преступления и дачу взятки.

НИИЭП выпускает системы наведения для систем залпового огня «Град» и «Смерч» и для комплексов «Искандер-М» и «С-300».

В 2017 году институт фигурировал в уголовном деле о завышении цен на гособоронзаказ, обвиняемым по которому был экс-начальник одного из военных представительств.