Верховный суд: амнистию капиталов нельзя использовать против предпринимателей ни в каких категориях дел

Президиум Верховного суда выступил с разъяснением, что декларации, поданные в рамках , не могут быть использованы как в уголовных, так и в налоговых и административных делах. Об этом по итогам заседания президиума рассказал глава пресс-службы ВС Павел Одинцов.

Это разъяснение дополняет позицию суда, выраженную президиумом 30 октября — тогда говорилось об абсолютном запрете на использование данных деклараций в качестве доказательств по уголовному делу.

Дополнительное разъяснение Президиума Верховного суда появилось после выступления президента Владимира Путина. Он поручил правительству следить за соблюдением запрета на использование деклараций против предпринимателей.

Дискуссия вокруг использования деклараций по амнистии капиталов началась в связи с делом о хищении против главы порта Усть-Луга , в котором ФСБ изъяла и приобщила декларацию к обвинению. Даже после разъяснения Верховного суда суд в Петербурге отказался исключить декларацию Израйлита из доказательств.