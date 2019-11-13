The Guardian: секретный проект Google соберет медицинские данные 50 миллионов американцев. Разработчики опасаются за их сохранность

Видео с предполагаемой конфиденциальной информацией о новом медицинском проекте компании Google под названием « » появилось на сайте Daily Motion. По данным The Guardian, его анонимно разместил один из участников проекта. Автор видео заявил изданию, что компания слабо защищает медицинские истории миллионов американцев и может использовать их в коммерческих целях.

Из ролика, в котором описываются этапы «Проекта Найтингейл», следует, что к марту 2020 года Google получит медицинские данные не менее 50 миллионов пациентов из 21 штата страны. Около 10 миллионов файлов о пациентах уже переданы в Google втайне от пациентов и врачей, говорится в видео.

Причиной публикации видео источник назвал беспокойство самих сотрудников «Проекта Найтингейл» из-за использования медицинских данных людей без их ведома, хотя ранее в Google называли эту практику законной. В ролике также утверждается, что Google недостаточно защищает загруженные в «облако» личные данные пациентов и теоретически может использовать их в коммерческих целях — продавать третьим лицам или использовать истории болезни для таргетированной рекламы.

11 ноября стало известно, что компания Google втайне запустила «Проект Найтингейл» совместно с одной из крупнейших систем здравоохранения в США. Программа предусматривает сбор и обработку подробных персональных данных о здоровье и лечении миллионов людей. Целью проекта является создание медицинского поисковика, а также искусственного интеллекта, который будет предлагать пациентам более точные программы лечения. В Google назвали законным то, что пациенты не были осведомлены о сборе информации об их здоровье.

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