The Guardian: секретный проект Google соберет медицинские данные 50 миллионов американцев. Разработчики опасаются за их сохранность
Видео с предполагаемой конфиденциальной информацией о новом медицинском проекте компании Google под названием «Проект Найтингейл» появилось на сайте Daily Motion. По данным The Guardian, его анонимно разместил один из участников проекта. Автор видео заявил изданию, что компания слабо защищает медицинские истории миллионов американцев и может использовать их в коммерческих целях.
Из ролика, в котором описываются этапы «Проекта Найтингейл», следует, что к марту 2020 года Google получит медицинские данные не менее 50 миллионов пациентов из 21 штата страны. Около 10 миллионов файлов о пациентах уже переданы в Google втайне от пациентов и врачей, говорится в видео.
Причиной публикации видео источник назвал беспокойство самих сотрудников «Проекта Найтингейл» из-за использования медицинских данных людей без их ведома, хотя ранее в Google называли эту практику законной. В ролике также утверждается, что Google недостаточно защищает загруженные в «облако» личные данные пациентов и теоретически может использовать их в коммерческих целях — продавать третьим лицам или использовать истории болезни для таргетированной рекламы.
11 ноября стало известно, что компания Google втайне запустила «Проект Найтингейл» совместно с одной из крупнейших систем здравоохранения в США. Программа предусматривает сбор и обработку подробных персональных данных о здоровье и лечении миллионов людей. Целью проекта является создание медицинского поисковика, а также искусственного интеллекта, который будет предлагать пациентам более точные программы лечения. В Google назвали законным то, что пациенты не были осведомлены о сборе информации об их здоровье.