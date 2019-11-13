Руководство микрофинансовой организации «Мани Фанни» заподозрили в мошенничестве

Гендиректор и учредитель микрофинансовой организации Александр Шустов и Павел Лосев стали фигурантами уголовного дела о в особо крупном размере, возбужденного отделом МВД по московскому району Арбат. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из пострадавших инвесторов организации Дмитрия Легошина.

«Мани Фанни» прекратила выплаты инвесторам-физлицам с апреля 2019 года. Позже Центробанк исключил компанию из реестра микрофинансовых организаций из-за нарушения нормативов деятельности и предоставления недостоверной отчетности. В начале осени регулятор и Федеральная налоговая служба подали иск о банкротстве «Мани Фанни».

Сумма ущерба по уголовному делу пока не определена. Шустов находится под подпиской о невыезде. Для Лосева следствие требовало домашнего ареста.