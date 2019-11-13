Лидер оппозиции в Сенате Боливии объявила себя временным президентом

Второй вице-спикер Сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес стала исполняющей обязанности президента страны, сообщает Associated Press.

Лидер оппозиции в Сенате Жанин Аньес стала временным президентом после того, как заняла вакантное место председателя Сената. Конституционный суд страны подтвердил ее назначение.

В городе Ла-Пас, столице страны, начались столкновения между сторонниками Жанин Аньес и теми, кто поддерживает бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

Эво Моралес 10 ноября под давлением армии и полиции ушел в отставку после 13 лет правления. После отставки он уехал в Мексику.