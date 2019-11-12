Сбербанк отказался банкротить Utair. Акции авиакомпании резко выросли

Сбербанк согласовал план реструктуризации задолженности авиакомпании Utair, сообщил руководитель банка Герман Греф.

«Что касается Utair, у нас нет никаких намерений банкротства. Utair представил план финансового оздоровления, с нами он был согласован», — сказал Греф.

Авиакомпания около года ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации трех кредитов на 56,5 миллиарда рублей. Долг перед Сбербанком составляет 17,4 миллиарда рублей, напоминают «Ведомости».

После заявления Грефа акции Utair на Московской бирже к 17:00 по Москве выросли на 15,05%, рыночная капитализация авиакомпании достигала 28,2 миллиарда рублей.

Utair — четвертая крупнейшая пассажирская авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний». В январе-сентябре компания перевезла 6,1 миллиона пассажиров.