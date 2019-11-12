Лейбористы заявили о хакерской атаке на свои ресурсы перед выборами в британский парламент

Интернет-ресурсы британской Лейбористской партии подверглись хакерской атаке за несколько недель до парламентских выборов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение лейбористов.

Взломщики пытались увести партийные ресурсы в оффлайн, атаку удалось остановить. Однако, как полагают в партии, хакеры все же получили доступ к конфиденциальной информации.

«Атака на партию очень подозрительна, если это означает, что подобное произойдет на выборах, то я очень нервничаю по этому поводу», — сказал лидер лейбористов Джереми Корбин, добавив, что партия ищет тех, кто стоит за хакерской атакой.

Досрочные выборы в британский парламент пройдут 12 декабря. Их предложил провести премьер-министр Борис Джонсон после того, как в октябре депутаты не поддержали его план по выходу из Евросоюза к 31 октября. Несогласие парламента привело к отсрочке «Брекзита» как минимум до 31 января 2020 года.

Во время выборов американского президента в 2016 году о хакерских атаках заявляла Демократическая партия США. Вашингтон утверждает, что сервера партии взламывали по указанию российских спецслужб.