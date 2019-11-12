Goldman Sachs предложил пересмотреть кредитные лимиты для клиентов Apple Card после обвинений в сексизме

Банк Goldman Sachs предложил пересмотреть кредитные лимиты для держателей кредитной карты после обвинений в сексизме. Об этом объявила исполнительный директор американского подразделения банка Кэри Халио.

Она повторила, что Goldman Sachs не учитывает пол клиентов при определении размера кредитных лимитов. «На самом деле мы даже не знаем пол и семейный статус тех, кто подает заявки на Apple Card», — отметила Халио.

По ее словам, более низкие кредитные лимиты по Apple Card получили в основном те клиенты, у которых существующие банковские карты привязаны к счету мужа или жены и которые из-за этого имеют ограниченную личную кредитную историю.

«Если вы оказались в похожей ситуации и считаете, что ваш кредитный лимит [по Apple Card] некорректно отражает вашу кредитную историю, свяжитесь с нами. Мы повторно оценим ваш кредитный лимит на основании дополнительной информации, которую мы можем запросить», — говорится в заявлении Халио.

В начале ноября программист Дэвид Ханссон пожаловался, что кредитный лимит по Apple Card, который одобрили его жене, оказался в 20 раз меньше, чем у него самого. Твит Ханссона набрал больше семи тысяч ретвитов, программиста поддержал в том числе сооснователь Apple Стив Возняк. На фоне жалоб департамент финансовых услуг Нью-Йорка объявил о проверке банка Goldman Sachs, который выступил партнером Apple Card.

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