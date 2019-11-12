Бывшая фигурантка «макового дела» Ольга Зеленина отсудила 700 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Тверской суд Москвы назначил химику Ольге Зелениной 700 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование по «маковому делу». Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, Зеленина намерена обжаловать решение суда, поскольку считает сумму компенсации «неадекватной».

«Маковое дело» было возбуждено в 2010 году. Его главным фигурантом стал бизнесмен Сергей Шилов; он поставлял в Россию кондитерский мак, в котором правоохранительные органы обнаружили следы опиоидов. Шилов направил в пензенский НИИ сельского хозяйства письмо с вопросом, возможна ли более полная очистка мака, чем была в изъятых у него партиях. Сотрудница НИИ Ольга Зеленина ответила, что полностью очистить мак от следов опия нельзя.

Из-за этого справочного письма Зеленину в 2012 году обвинили в даче заведомо незаконного заключения эксперта и в участии в преступном сообществе. Она 42 дня провела в СИЗО, затем ее отпустили под подписку о невыезде. В декабре 2018 года присяжные оправдали Зеленину и остальных 12 фигурантов «макового дела».