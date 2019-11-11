Половина россиян (49%) одобряет голосование на выборах через интернет, почти столько же (46%) — не одобряют. Таковы результаты , проведенного государственным ВЦИОМом и Финансовым университетом при правительстве.

ВЦИОМ опубликовал данные только по младшим возрастным группам, в которых большинство опрошенных поддерживает интернет-голосование. «Актуализирован среди молодежной аудитории также запрос на перевод сбора подписей за кандидатов в электронный формат», — отметили в социологической службе.

В сентябре 2019 года голосование через интернет впервые было масштабно использовано на региональных выборах — в трех округах на выборах в Мосгордуму. Такой способ проголосовать выбрали около 10 тысяч москвичей.

По итогам московского эксперимента глава ЦИК Элла Памфилова пообещала проводить подобное голосование «в тех регионах, которые проявят к нему интерес», но посчитала преждевременным его распространение по всей России.