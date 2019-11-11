В России подорожали автомобили. Росту цен не помешало падение продаж

Цены на автомобили в России растут, несмотря на падение продаж, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

За 10 месяцев 2019 года автомобили подорожали на 7-10% год к году, приводит газета данные автодилеров. К примеру, цена Chevrolet Niva выросла на 7–9 тысяч рублей, модельный ряд УАЗа стал дороже на 5-20 тысяч рублей, Kia Cerato — на 20-30 тысяч.

Продажи автомобилей снижаются семь месяцев подряд. При этом, отмечает «Коммерсант», цены росли даже в октябре, когда рынок сократился сразу на 5,2% (для сравнения, в сентябре падение составило 0,5%).

Производители, в частности, Nissan и General Motors объяснили повышение стоимости и инфляцией. Дилеры связывают рост цен в том числе с недозагруженностью российских автозаводов.

АвтоВАЗ в 2019-м предупреждал о росте цен также из-за инфляции и повышения НДС.

Производство автомобилей в России, по оценке Минпромторга, увеличится по итогам года не больше чем на 1,5%. Росстат отчитывался о росте на 1,7% за первые шесть месяцев.