В Бийске ввели режим ЧС из-за скопившегося мусора

Администрация в Алтайском крае с 11 ноября ввела режим чрезвычайной ситуации из-за накопившегося в городе мусора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На заседании в мэрии сообщили, что режим ЧС ввели из-за того, что региональному оператору по вывозу мусора из-за долгов ограничили въезд на полигон твердых бытовых отходов, сообщила газета «Бийский рабочий».

«Мы сейчас за счет бюджета города будем разгребать эти завалы, а потом выставлять счета хозяйствующим субъектам», — сказал представитель мэрии ТАСС.

В МЧС заявили изданию «Алтапресс», что режим ЧС в городе не вводили. В ведомстве допустили, что в мэрии не так выразились. При этом городские власти, по данным издания, издали распоряжение о введении режима ЧС.

1 января 2019 года в России началась «мусорная реформа»: вместо мелких компаний отходы стали вывозить крупные региональные операторы. Реформа призвана ввести раздельный сбор мусора, избавиться от стихийных свалок и сократить объем захоронения отходов. В начале ноября куратора реформы по его просьбе уволили.